IL MALTEMPO FLAGELLA IL NORD/ Tromba d’aria a Massa Carrara: un albero cade sulla tenda di una famiglia in campeggio e uccide due sorelline di 3 e 14 anni. Numerosi danni in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia

Il maltempo di fine agosto sta flagellando l’Italia del nord. A causa di una tromba d’aria, in un campeggio vicino alla costa a Marina di Massa in provincia di Massa Carrara, due sorelline di 3 e 14 anni sono morte. Le ha uccise un albero sradicato dal vento e abbattutosi sulla tenda dove dormivano le due bambine. La più piccola è morta sul colpo, la seconda dopo essere stata soccorsa e portata in ospedale in gravissime condizioni.

La 14enne è morta all’ospedale di Massa per i gravi traumi riportati. Una terza sorella, di 19 anni, ha riportato lievi contusioni. Illesi invece i genitori. La famiglia, di origine marocchina e residente a Torino, aveva affittato un bungalow nel campeggio Verde Mare, in località Partaccia, frazione del Comune di Massa, usufruendo del bonus vacanze del governo. I genitori avevano montato una tenda accanto al bungalow, dove non riuscivano a stare tutti quanti. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso ma non è potuto intervenire per il forte vento.

Il cordoglio del presidente del Consiglio. In un tweet il premier Giuseppe Conte ha espresso la vicinanza alla famiglia colpita scrivendo: “La tragica scomparsa delle due sorelle che erano in vacanza a Marina di Massa mi addolora profondamente. Una vacanza tramutata in tragedia. Un forte, commosso abbraccio ai genitori e ai loro familiari”.

Allerta rossa in tutto il Nord. Confermata anche per oggi domenica 30 agosto l’allerta rossa per il settore settentrionale della Lombardia. Allerta arancione invece sul resto della Regione e su altre aree del Settentrione. In Lombardia continuano intanto le ricerche di un uomo disperso in un torrente nel Varesotto. Il 38enne era insieme ad un amico vicino al lago Delio, nel comune di Maccagno, quando è stato travolto dalle acque.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. In Veneto sono tantissimi i danni provocati da una tromba d’aria e dalla forte pioggia: alberi caduti e pericolanti, strutture divelte, smottamenti. A Vicenza raddoppiato il turno di servizio, inviate squadre e automezzi in aiuto da Venezia, Treviso e Belluno; a Verona sono giunti rinforzi da Padova. Nelle ultime 24 ore tra Lombardia e Veneto si registrano oltre 1.000 interventi. Mentre sono 250 le operazioni di soccorso svolte in Friuli Venezia Giulia dai comandi di Pordenone e Udine, con il supporto dei colleghi giunti da Trieste e Gorizia. Tetti scoperchiati, frane e persone bloccate dall’acqua nelle proprie vetture hanno impegnato i vigili del fuoco per tutta la notte.