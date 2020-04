Il coro virtuale di 700 bambini di molte nazionalità sulle note della romanza “Nessun dorma” della Turandot

Le tv di tutto il mondo hanno mostrato ieri le immagini e le voci dei 700 bambini che hanno dato vita a un grande coro virtuale, un evento senza precedenti, sulle note del “Nessun dorma” dalla Turandot di Giacomo Puccini per trasmettere un messaggio di speranza e di fiducia al tempo del coronavirus. L’iniziativa è stata lanciata da Europa InCanto, che è riuscita a farsi inviare sulla sua App un video realizzato sulle note dell’aria pucciniana da ben 700 bambine e bambini italiani, europei e non solo, assemblati con sullo sfondo la musica dell’orchestra EICO guidata dal maestro Germano Neri. E il risultato è andato oltre ogni aspettativa.

Entusiastica anche la risposta dei genitori che hanno partecipato attivamente alla preparazione dei figli trasformandosi in veri e propri registi alle prese con smartphone e videocamere e altri strumenti a loro disposizione per poter filmare ed inviare le performances dei bambini.

Commovente la loro partecipazione emotiva che può essere sintetizzata da questo messaggio di una delle mamme: «Grazie a voi siamo riusciti a volare anche rimanendo a casa!»

Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha commentato su twitter: «Commuovono con quei sorrisi dietro i cartelli con il loro nome. Da questa prova terribile uscirà una generazione migliore e più forte della nostra. #iorestoacasa #Europaincanto».