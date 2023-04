Gli Usa ammoniscono: «Improbabile riuscire a cacciare le forze russe dall’Ucraina entro quest’anno». Però silenzio sulla necessità di un accordo di pace!

“E’ improbabile che l’Ucraina riesca a cacciare tutte le forze russe dal suo territorio entro quest’anno. Non credo che si possa fare a breve termine, è un compito militare molto, molto difficile“. Così si è espresso il capo dello Stato maggiore congiunto Usa, Milley. “Si tratta di 200.000 russi”, ha detto Milley, secondo cui, in ogni caso, Mosca ha “fallito” sia strategicamente che tatticamente.

Sospettando che queste affermazioni siano state divulgate dalla Stato Maggiore statunitense per indurre il presidente ucraino Zelensky a non insistere per la fornitura di altre armi offensive dagli Usa e dai paesi europei, Milley ha aggiunto: «Per ora non forniamo a Kiev missili a lungo raggio Atacms (…) ma ci sono altri sistemi che coprono la stessa distanza».

Insomma la ricerca di una soluzione pacifica di questa assurda quando devastante e sanguinosa guerra continua ad essere ignorata da coloro che, invece, dovrebbero adoperarsi per quello che dovrebbe essere l’unico e ragionevole obiettivo da perseguire: la trattativa per una fine della guerra con una soluzione territoriale ragionevole (anche storicamente) per entrambe le parti in conflitto.