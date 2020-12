Ginecologo di Benevento assassinato per rapina a Milano nei pressi della stazione centrale

Il dottor Stefano Ansaldi, un ginecologo 65enne originario di Benevento con studio a Napoli, è stato assassinato a coltellate stasera a Milano nei pressi della stazione centrale in via Macchi angolo via Scarlatti verso le 18,30. Si presume che gli assassini siano gli stessi che hanno derubato del Rolex e del cellulare un pensionato. I due potrebbero essere, secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri, due nordafricani rintracciati sulla metro seguendo i segnali del cellulare rubato al pensionato. Ma le indagini sono ancora in corso.