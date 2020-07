FORMULA 1, E’ SEMPRE MERCEDES/ In Austria nel Gran Premio della Stiria, la casa di Stoccarda fa doppietta: vince Lewis Hamilton davanti a Bottas. Terzo posto di Verstappen con la Red Bull. Papocchio Ferrari: scontro Leclerc-Vettel, fuori tutti e due al primo giro

di FABIO CAMILLACCI/ La seconda tappa del Mondiale 2020 di Formula 1, ristabilisce le gerarchie: doppietta Mercedes nel Gran Premio della Stiria con vittoria di Lewis Hamilton davanti a Bottas. Terzo posto per Verstappen su Red Bull. Disastro Ferrari: tutte e due le “Rosse” sono state costrette subito al ritiro per un patatrac tutto in famiglia tra Vettel e Leclerc. Dopo la splendida prova nel GP d’Austria d’apertura, il pilota monegasco sbaglia, colpisce Seb e finisce fuori insieme al compagno di squadra. Dunque, un week end da dimenticare per il Cavallino Rampante dopo prove libere e qualifiche deludenti.

La Stiria: il secondo Land dell’Austria per estensione, si gode il suo primo storico GP in questo campionato del mondo di F1 stravolto dall’emergenza coronavirus. Il circuito è lo stesso di domenica scorsa: Zeltweg, il Red Bull Ring nella località di Spielberg. Alle spalle dei primi tre piloti, quarto posto per Alexander Albon che precede la McLaren di Lando Norris.

Lente di ingrandimento sul papocchio Ferrari e prossima tappa. Charles Leclerc alla prima tornata in curva 3, colpisce la monoposto di Sebastian Vettel in un errato tentativo di sorpasso. Il monegasco nel paddock si è assunto la responsabilità dell’incidente. Ennesima conferma che a Maranello i problemi da risolvere sono tanti, troppi. In settimana il “Circus” si sposta all’Hungaroring perchè domenica 19 luglio a Budapest si corre il Gran Premio d’Ungheria.