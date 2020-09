FESTA DEL CINEMA DI VENEZIA/ Oggi fuori concorso i documentari “Fiori, fiori, fiori” di Luca Guadagnino e “Salvatore, Shoemaker dreams” dedicato a Salvatore Ferragamo

Alla Mostra del Cinema di Venezia domenica 6 settembre arrivano fuori concorso Luca Guadagnino (foto) con un corto, FIORI, FIORI, FIORI! nel quale il regista racconta a suo modo, utilizzando un tablet e uno smartphone, il lockdown e il documentario SALVATORE – SHOEMAKER OF DREAMS dedicato a Salvatore Ferragamo.

Fuori concorso anche Salvatore Mereu con ASSANDIRA, con lo scrittore Gavino Ledda (già attore per i Taviani in Padre padrone, il film premiato a Cannes tratto dal suo libro, ndr) nei panni di Costantino, pastore in pensione, che si ritrova coinvolto nel progetto del figlio di un agriturismo, destinato a culminare in una notte da incubo.

In gara per il Leone d’oro THE WORLD TO COME di Mona Fastvold con Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Christopher Abbott e Casey Affleck (anche coproduttore) che, ispirandosi a una storia vera, racconta la passione che nasce tra due donne negli Stati Uniti rurali dell’800 e KHORSHID di Majid Majidi, storia di bambini obbligati a lavorare per sostenere le loro famiglie, che incappano in un ‘colpo’ di scena quasi miracoloso.

Ad “Orizzonti” debutta l’italiano Giovanni Aloi che lavora spesso in Francia, con LA TROISIÈME GUERRE, che ha per protagonista Leo, giovane soldato che pattuglia le strade di Parigi. Durante una violenta manifestazione rischia di raggiungere un punto di non ritorno.