FERRARI DA IMPAZZIRE!/ Doppietta rossa in Bahrein per il primo Gran Premio della stagione: trionfa Leclerc davanti a Sainz. Terzo posto per Hamilton con la Mercedes. Costretto al ritiro il campione del mondo Verstappen

di FABIO CAMILLACCI/ Doppietta Ferrari nel Gan Premio del Bahrein, il primo valido per il Mondiale 2022. Charles Leclerc trionfa sul circuito di Sakhir davanti a Carlos Sainz; lo spagnolo di Maranello nel finale di gara approfitta della resa di Max Verstappen per noie meccaniche sulla sua Red Bull.

È la prima doppietta delle “Rosse” dal GP di Singapore del 2019. Quella volta vinse Seb Vettel davanti a Leclerc. Le fasi salienti della gara: dopo aver duellato con il ferrarista vincitore nella fase centrale della corsa, Verstappen deve abbandonare per problemi di powersteering e recupero di energia.

Gli altri piazzamenti. Sergio Perez con l’altra Red Bull si ferma al penultimo giro e regala il podio a Lewis Hamilton su Mercedes. Mentre l’altra monoposto della Casa di Stoccarda chiude al quarto posto con l’ottimo 24enne George Russell.

La partenza. Al via con Leclerc in pole, lo spunto migliore è di Verstappen, ma, il monegasco lo chiude a sinistra neutralizzandolo in staccata. Hamilton supera Perez ed è subito quarto mentre Bottas perde sette posizioni in poche curve. Magnussen è quinto ma sbaglia in staccata al terzo giro.

Alle spalle dei big. Magnussen mette a segno uno straordinario quinto posto al volante della Haas che solo una decina di giorni fa non immaginava nemmeno di dover guidare. Sesto è Bottas che chiude il GP con l’Alfa Romeo nella stessa posizione dalla quale era scattato al via ma al termine di una prova tutta in rimonta dopo una partenza da incubo.

In entrambi i casi si tratta di monoposto spinte dalla power unit Ferrari. Per quanto riguarda il resto della zona punti, completano la top ten: Esteban Ocon (Alpine), Yuki Tsunoda (con l’Alpha Tauri superstite), Fernando Alonso con l’altra Alpine ed il rookie cinese Guanyu Zhou (con l’altra Alfa). Dopo una lunga astitenza, ci voleva proprio questa doppietta Ferrari. Si torna in pista domenica prossima a Jeddah per il Gran Premio dell’Arabia Saudita.