FEDERICA BRIGNONE, UN GIGANTE!/ L’azzurra a Lienz in Austria chiude alle spalle dell’inarrestabile Mikaela Shiffrin e vola al comando della Coppa di specialità. Strepitosa rimonta di Fede che recupera dal 5° posto della 2° manche prendendosi la piazza d’onore

di FABIO CAMILLACCI/ Lienz, Austria: Federica Brignone festeggia il suo 62° podio in carriera, chiudendo al secondo posto nell’ultimo gigante di Coppa del Mondo di sci alpino del 2023. Una piazza d’onore che peraltro consente all’azzurra di volare in testa alla Coppa di specialità. Quinta dopo la prima manche, Fede rimonta fino al secondo posto, grazie al miglior tempo centrato nella seconda. Un gigante vinto da Mikaela Shiffrin. Per la statunitense si tratta del 92° successo in Coppa del Mondo, il primo in gigante in questa stagione dopo aver dominato la specialità nella stagione scorsa.

La gara di Lienz. Mikaela Shiffrin vince con il tempo complessivo di 2’05″98 davanti all’azzurra (+0″38), che costringe Sara Hector (+0″45) al gradino più basso del podio. I 38 centesimi di distacco non rappresentano tuttavia al meglio il dominio dell’americana. Dpo la prima manche, la Shiffrin ha già 63 centesimi di vantaggio sulla svedese, con Federica Brignone quinta a +1″63 come Alice Robinson. La 33enne, però, firma il miglior tempo della seconda manche (1’02″91) e scala ben tre posizioni. A quel punto, la Shiffrin deve soltanto amministrare il vantaggio.

Il nuovo capolavoro della Brignone. Sulla pista austriaca che è andata via via oscurandosi, l’azzurra ha sfoderato l’ennesima grande prestazione. Fino a oggi, oltre ai due successi di Mont Tremblant, Fede ha collezionato due secondi posti e un sesto posto. Risultati che, come detto, le consentono d’indossare il pettorale rosso di leader di specialità.

Le altre italiane in gara. Nel giorno in cui Marta Bassino è uscita dopo 7 porte, l’Italia del gigante si ritrova con altre 5 atlete nelle prime 30: all’ottavo posto c’è Sofia Goggia, che si conferma tra le prime 10. Diciassettesimo posto per Roberta Melesi (1 2″34); 25esime a pari merito Platino e Zenere (a 3″01). Ventinovesima Lara Della Mea.

Le classifiche di Coppa del Mondo. In quella generale è assoluta protagonista la stessa Mikaela Shiffrin: al comando con 800 punti davanti a Federica Brignone (637 punti per lei), che si prende però il pettorale rosso nella graduatoria di specialità a quota 400 punti; 35 in più di Lara Gut-Behrami, sesta in questo gigante. Ottavo posto per Sofia Goggia che termina a +1″40 dall’americana.