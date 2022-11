E’ morto NICO FIDENCO. Il cantautore il cui maggior successo fu “Legata a un granello di sabbia”. Aveva 89 anni

Lutto per le istituzioni europee, per la politica e per il giornalismo: è morto nella notte DAVID SASSOLI, il presidente del Parlamento europeo. Aveva 65 anni. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia, all’ospedale di Pordenone, per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad […]