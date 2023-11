Dottoressa della Guardia medica uccisa nell’auto che la riportava a casa di ritorno dal servizio notturno. Ferito anche il marito medico che viaggiava con lei

La dottoressa Francesca Romeo della Guardia medica notturna di Santa Cristina in Aspromonte è stata assassinata questa mattina in Calabria con due colpi di fucile sparati in rapida successione mentre faceva ritorno a casa in auto dal servizio insieme con il marito (foto in basso), raggiunto anche lui da un colpo di arma da fuoco, ma non in pericolo di vita. Il primo colpo a palla singola sparato dall’aggressore ha bucato il parabrezza dell’auto e si è conficcato nel portellone posteriore della Peugeot 3008 su cui la coppia viaggiava. Il secondo, a pallettoni, è stato sparato mentre la vettura superava il killer, colpendo Francesca Romeo al volto e alla gola. La professionista è morta così, in pochi istanti.