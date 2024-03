DONNE CORAGGIO/ Una “panchina rossa” contro la violenza di genere presso la “Scuola Formazione e Aggiornamento Personale Penitenziario Giovanni Falcone”. Un’iniziativa di AssoTutela

di SERGIO TRASATTI/ Ha avuto luogo venerdi 8 marzo presso la “Scuola Formazione e aggiornamento Personale Penitenziario Giovanni Falcone”, in collaborazione con il Nic Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria comandato da Ezio Giacalone, il posizionamento di una “panchina rossa” (foto a sinistra e in home page), vicino alla teca contenente i resti dell’auto in cui viaggiava Giovanni Falcone, contro la lotta ad ogni tipo di violenza. Un evento moderato dal nostro Fabio Camillacci, firma de L’Altroquotidiano e giornalista del Cusano Media Group.

Molti gli interventi dei partecipanti. Tra loro: l’avvocato Irma Conti, vice presidente dell’Ordine degli Avvocati, che ha tenuto a ribadire l’importanza delle denunce, per tutti coloro che sono soggetti a qualsiasi tipo di violenza. Concetto condiviso anche da Lina Di Domenico, vice capo del DAP che ha evidenziato l’importanza dei simboli, come quello della “panchina rossa” di AssoTutela, per dare coraggio alle vittime e per far sì che vi siano leggi e risorse adeguate, per una giusta e corretta informazione al tema della violenza.

L’intervento di Valerio de Gioia. Il magistrato specializzato sui reati del Codice Rosso, si è detto speranzoso sulla rete e l’alleanza delle Istituzioni, per rafforzare un sistema contro la violenza di genere. L’importanza della giornata è stata rafforzata e condivisa anche dalla presenza e dalla benedizione di Don Gaetano Saracino, e dalla consigliera del Comune di Roma Claudia Pappatà, in rappresentanza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri (nella foto a destra: la consigliera con il presidente di AssoTutela Michel Emi Maritato).

Gli altri illustri presenti. E’ intervenuto, inoltre, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Trastevere, Maggiore Rocco Mario, in rappresentanza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi. Mentre, in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore della Marina Ammiraglio Credendino, c’era il Capitano Antonio Salvatore d’Amico. Presenti anche l’ex dirigente generale della Polizia di Stato e oggi Direttore Operativo Italpol Antonio del Greco e il sindaco di Trevi nel Lazio, avvocato Silvio Grazioli.

Grande partecipazione anche da parte delle associazioni anti discriminazione, violenza e abusi. Tra queste, “Doppia Difesa Onlus”, nata per volontà di Michelle Hunziker e dell’avvocatessa Giulia Bongiorno, in rappresentanza della quale ha partecipato la dottoressa Benedetta Durini. Il presidente di AssoTutela Michel Emi Maritato, si è detto non solo soddisfatto per la brillante riuscita dall’evento, ma ha già anticipato l’inizio della nuova campagna solidale AssoTutela, in vista della Santa Pasqua.