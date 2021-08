COVID IN ITALIA/ L’indice Rt scende a 1,1: tutte le Regioni restano in “zona bianca”, anche la Sicilia dove l’occupazione delle terapie intensive è ancora sotto la soglia del 10%

Scende ancora e si attesta a quota 1,1 (la scorsa settimana era a 1,27) l’indice Rt sulla diffusione del Covid in Italia. L’ulteriore ribasso conferma una tendenza in atto da alcune settimane (il 6 agosto era a 1,56) e porta la replicazione del virus quasi a livelli di controllo. Questa una parte dei dati che verranno esaminati dalla Cabina di regia. Secondo la bozza del report settimanale di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, resta sostanzialmente stabile l’incidenza dei contagi per 100mila abitanti in Italia.

I dati nel dettaglio. Dal 13 al 19 agosto l’incidenza è a 74 casi ogni 100mila abitanti, contro 73 della settimana precedente e 68 di quella ancora antecedente. L’incidenza più alta si registra in Sardegna con 156,4. Seguono: Sicilia con 155,8 e Toscana con 127,3. La classifica prosegue così: Umbria (92,6), Emilia Romagna (87,5) e Calabria (81,4). Sono cinque, invece, le Regioni sotto soglia 50 casi per 100mila abitanti: Friulia Venezia Giulia (46,1), Lombardia (34,9), Molise (24,6), Piemonte (38) e Pugli a (43,9).

La buona notizia è che in base ai dati, tutte le Regioni italiane resteranno in zona bianca. Si salva anche la Sicilia: niente cambio di colore da bianco a giallo. Nell’isola i posti letto in area medica si attestano al 16,5%, oltre la soglia del 15%, mentre l’occupazione delle terapie intensive è ancora sotto la soglia del 10% stabilita dai parametri.

Le altre situazioni. Alla Sicilia seguono, ma comunque dentro la soglia: la Calabria (13,8%), la Sardegna (9,9%) e la Basilicata (9,6%). La Campania registra un tasso di 8,5%, il Lazio di 7,9%, l’Umbria è al 6,6% e la Toscana al 6,1%. Le altre Regioni si attestano tra il 4 e il 5 per cento. Quella con il più basso tasso di occupazione in area medica è il Friuli Venezia Giulia con il 2%. Basso anche il dato del Piemonte con 2,3%. La media nazionale è al 6,2%.