CORONAVIRUS/ Aggiornamento alle ore 20 dell’11 febbraio: 12.662 i contagiati in Italia, 1045 guariti,10.290 ancora malati, 827 i morti. “Paziente1” ha ripreso a parlare

Il commissario per l’emergenza, Angelo Borrelli (foto), ha aggiornato alle ore 20 di oggi, mercoledì 11 gennaio, i dati sul progredire del coronavirus in Italia. Il numero complessivo dei contagiati finora è di 12.462. Di questi, finora, 1.045 sono guariti, 827 sono morti, 10.290 sono tuttora malati.

La crescita odierna, dunque, è nel trend dei giorni scorsi. Se il divario sembra maggiore rispetto all’ultima rilevazione è perché ieri mancavano i dati di alcuni tamponi effettuati in Lombardia ma di cui mancavano i risultatri.

“Il consiglio per tutti – ha affermato Borrelli – è sempre lo stesso: uscire solo per lo stretto necessario. E’ indispensabile. E anche chi esce a piedi “deve portare l’autocertificazione”.

IL “PAZIENTE 1” HA RICOMINCIATO A PARLARE.

“Paziente 1”, il 38enne manager dell’Unilever di Codogno (Lodi) ricoverato all’ospedale San Matteo di Pavia – che da lunedì scorso ha ripreso a respirare in modo autonomo – ha ricominciato anche a parlare dopo essere stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva. Una delle prime cose che ha chiesto è se si trovasse all’ospedale di Lodi. Dunque sta notevolmente migliorando. Sua moglie, incinta di 8 mesi, è tornata a casa da qualche giorno dopo essere stata ricoverata all’ospedale Sacco di Milano ed è in attesa di partorire una bimba.

MORTO IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI DI VARESE – Il presidente dell’Ordine dei medici della Provincia di Varese e medico di base a Busto Arisizio (Varese) Roberto Stella, 67 anni, è morto la notte scorsa all’ospedale di Como, dove era ricoverato per insufficienza respiratoria dopo aver contratto il Coronavirus. La notizia è stata confermata dal sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli.

IL MODELLO CODOGNO – “Il modello zona rossa ha funzionato. Quel che è certo è che il trend dei contagi da qualche giorno è negativo e speriamo vada avanti così. Questo non vuol dire, però, che l’emergenza sia finita”, lo ha detto Francesco Passerini, sindaco di Codogno, uno dei 10 comuni del Lodigiano che per due settimane sono stati isolati con il divieto di ingresso e uscita dall’area. Passerini è stato prudente e all’ANSA ha detto che “è da prendere con le pinze” il dato per cui ieri a Codogno non si sono registrati nuovi casi “perché bisogna vedere l’andamento dei prossimi giorni”.

L’OMS: IL CORONAVIRUS E’ UNA PANDEMIA – “Abbiamo valutato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica”. Lo ha annunciato il capo dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra sull’epidemia di coronavirus. “L’Oms ha valutato questa epidemia giorno dopo giorno e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione“. “Nei giorni e nelle settimane a venire prevediamo un aumento del numero di casi, del numero di morti e del numero di Paesi colpiti”, ha detto ancora il direttore generale dell’Oms.”Siamo incoraggiati dalle misure aggressive adottate dall’Italia, speriamo che abbiano effetti nei prossimi giorni”, aveva detto Ghebreyesus nel briefing da Ginevra sull’epidemia di coronavirus.