COLPACCIO BARCA, VITTORIA CHOLO/ Champions League, quarti di finale: il Barcellona vince a Parigi grazie a una doppietta di Raphinha e agli errori di Donnarumma. Madrid, l’Atletico di Simeone batte il Borussia Dortmund

di FABIO CAMILLACCI/ Il grande spettacolo visto di martedi, è stato replicato nel mercoledi di Champions League. Colpo Barcellona a Parigi: 3-2 contro il Paris Saint Germain grazie a un super Raphinha. Nell’andata dei quarti di finale, sblocca il match il brasiliano, poi Dembélé e Vitinha ribaltano tutto prima del pareggio firmato ancora Raphinha. Decide la sfida un colpo di testa di Christensen su calcio d’angolo. Martedi 16 aprile la gara di ritorno in terra catalana, dove i francesi dovranno vincere con due gol di scarto per passare il turno. Non sarà per niente facile contro questo Barça. Soprattutto se Mbappè sarà quello visto in questa gara di andata.

Stadio Civitas Metropolitano di Madrid: l’Atletico di Simeone scappa, Haller tiene vive le possibilità di qualificazione del Borussia Dortmund. Nell’altra partita della serata finisce 2-1 per i Colchoneros, i quali, dopo aver dominato per lunghi tratti, rischiano addirittura di subire il pareggio nel finale: traversa di Brandt all’ultimo secondo di recupero. In precedenza, Atletico sul 2-0 grazie alle reti dell’ex Udinese Rodrigo de Paul e di Samuel Lino. Tra meno di una settimana il ritorno in Germania.

L’impresa del Barça che espugna il Parco dei Principi in un match splendido e ricco di emozioni. Come detto, se Xavi ha più di un piede in semifinale lo deve soprattutto alla serata d’oro di Raphinha, ma anche grazie a una squadra che non smette mai di crederci. Tra i parigini, male il portiere della nostra Nazionale Gigio Donnarumma che sbaglia in occasione del vantaggio degli ospiti. Splendido invece il sinistro al fulmicotone di Dembelè. Bello anche il 2-1 del PSG con un tocco da biliardo di Vitinha.

Il ribaltone Barcellona. Il nuovo entrato Pedri pesca Raphinha che insacca con un esterno sinistro al volo in corsa. Subito dopo, Paris Saint Germain sfortunato: i parigini, infatti, colpiscono una traversa con Barcola e un palo con Dembele. Al 77′, la doccia ghiacciata per il PSG: su corner, colpo di testa vincente di Christensen entrato da poco. E anche in questa circostanza, Donnarumma è a dir poco incerto. In vista degli Europei il c.t. azzurro Spalletti farebbe bene a puntare su Vicario.

La gara di Madrid. Avvio terribile per il Borussia Dortmund vittima di amnesie difensive. E così l’Atletico dopo 4 minuti passa in vantaggio con Rodrigo De Paul bravo a sfruttare la pessima costruzione dal basso dei teutonici e battere Kobel. Successivamente, quest’ultimo con una gran parata nega a Witsel quello che sarebbe stato un meraviglioso raddoppio di tacco. Ma il 2-0 è solo rimandato e arriva al 32′ con Samuel Lino bravo a sfruttare un delizioso assist di Griezmann dopo l’ennesimo errore difensivo degli avversari.

Serata dolceamara per Samuel Lino. L’attaccante brasiliano, infatti, salterà la gara di ritorno perchè era diffidato ed è stato ammonito. Le altre emozioni dello Stadio Civitas Metropolitano: Sabitzer impegna a terra il portiere dell’Atletico Oblak, mentre Kobel è superlativo su Molina. Fase centrale del match equilibrata, ma il finale è di fuoco. Dopo il 3-0 sfiorato da Samuel Lino, ecco il gol di Haller all’81’. A seguire le opportunità del Borussia per pareggiare: traversa accarezzata da Bynoe-Gittens e incrocio dei pali colpito da Brandt di testa. Tra meno di una settimana al Westfalenstadion farà molto caldo per la squadra del “Cholo”.