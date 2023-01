Biden ha nominato Lynne Tracy, una diplomatica di carriera, nuova ambasciatrice di Washington a Mosca. Prima era in Armenia

La Casa Bianca intende nominare Lynne Tracy, una diplomatica di carriera, come nuova ambasciatrice di Washington a Mosca. Esperta e coraggiosa diplomatica che parla russo ed è stata la numero 2 dell’ambasciata statunitense nella capitale russa dal 2014 al 2017: sarà la prima donna a rivestire questo incarico. Attualmente è ambasciatrice in Armenia. Prima di prestare giuramento come ambasciatrice a Yerevan nel 2019, Lynne Tracy era stata consulente senior per gli affari della Russia presso l’Ufficio per gli affari europei ed eurasiatici del Dipartimento di Stato.

Funzionari dell’amministrazione che hanno familiarità con la questione affermano che la nomina di Lynne Tracy sarà presentata al Senato non appena il governo russo avrà approvato la scelta. Le nomine degli ambasciatori devono essere approvate dal governo ospitante secondo le regole del protocollo diplomatico, normalmente si tratta di una routine, ma in questo momento le relazioni tra Russia e Stati Uniti sono particolarmente difficili sia per l’invasione dell’Ucraina seguita dall’invio di nuove armi degli Stati Uniti all’Ucraina.

Il precedente ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca, John Sullivan, ha lasciato Mosca in anticipo per le precarie condizioni di salute della moglie, morta il giorno dopo il suo rientro negli Stati Uniti. Lynne Tracy ha ricevuto un attestato dal Dipartimento di Stato dall’allora Segretario di Stato Hillary Clinton nel 2009 per il suo eroismo. Mentre era la responsabile del consolato degli Stati Uniti a Peshawar è sopravvissuta a un attacco contro di lei da parte di un uomo armato che ha crivellato di proiettili la sua automobile.