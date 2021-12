Anticipato al Tg1 da Amadeus l’annuncio (previsto per il 15 dicembre) della lista dei 22 big in gara al prossimo Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 1° al 5 febbraio

Amadeus gioca d’anticipo e spiazza tutti. Il conduttore, avvalendosi delle sue facoltà da direttore artistico e con un cambio in corsa del Regolamento, ha deciso di non attendere la serata del 15 dicembre per annunciare la lista dei 22 Big in gara al prossimo festival di Sanremo (dall’1 al 5 febbraio) e lo ha fatto stasera in diretta al Tg1. Ci sono i nomi che hanno fatto la storia della musica italiana, ma c’è anche un’ampia rappresentanza di giovani che eccellono sulle piattaforme.

Sul palco dell’Ariston ci saranno Elisa, vincitrice nel 2001 con Luce, Fabrizio Moro, che trionfò nel 2018 con Ermal Meta con il brano “Non mi avete fatto niente”, Massimo Ranieri, Gianni Morandi. E poi Mahmood, che si presenta con Blanco. Iva Zanicchi, che torna dopo 12 anni all’Ariston.

Corposa la pattuglia dei giovani: Sangiovanni (in arrivo dall’ultimo Amici e re delle classifiche estive con Malibu), Aka 7even (anche lui in quota Amici), Rkomi (il suo Taxi Driver è stato l’album tra i più ascoltati dell’anno), Irama, che l’anno scorso fu costretto a esibizioni “da remoto” a causa di un contatto con un positivo al covid. Per il quarto anno consecutivo Achille Lauro. E poi Noemi e Giusy Ferreri, la spagnola Ana Mena, che con Rocco Hunt ha scalato le classifiche italiane e spagnole. Tra i nomi annunciati anche i cantautori Michele Bravi, Giovanni Truppi, il cantautorapper Dargen D’Amico e Highsnob e HU, già passata per Sanremo Giovani l’anno scorso. Tra i nomi blasonati anche quelli di Donatella Rettore nonché la giovane Ditonellapiega.

Molto limitata, quest’anno, la quota band: solo Le Vibrazioni e La Rappresentante di Lista. A questi 22 si andranno ad aggiungere altri due artisti in arrivo tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani (Bais, Martina Beltrami, Destro, Esseho, Littamè, Oli?, Matteo Romano, Samia, Senza Cri, Tananai, Vittoria e Yuman).

Alla serata del 15 dicembre su Rai1, sempre condotta da Amadeus, ci sarà come ospite d’onore Pippo Baudo. (fonte: Cludia Fascia, Ansa)