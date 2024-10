ALLARME MALTEMPO/ Centro-Nord flagellato dalle piogge torrenziali, colpita in particolare la Liguria. A Chiavari esonda il fiume Entella, trovato morto l’anziano disperso mentre cercava funghi. Allerta anche in Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto

di FABIO CAMILLACCI/ Nuova forte ondata di maltempo sull’Italia. Un’ondata che sta flagellando in particolare il Centro-Nord. Colpita duramente soprattutto la Liguria. In provincia di Genova, a Chiavari, è esondato il fiume Entella. Il Comune della cittadina a tal proposito invita i cittadini ad abbandonare i piani strada o sotto strada e a salire ai piani alti degli edifici o uscire comunque dalle zone a rischio.

Una vittima. E’ stato trovato morto in un dirupo, l’anziano che era scomparso mercoledì nel Genovese. Si tratta del 75enne Mario Zito: era uscito con un amico alla ricerca di funghi nei boschi di Borzonasca, dove si sono abbattute piogge torrenziali. I due a un certo punto si erano separati, ma Mario Zito non aveva fatto ritorno a casa.

Altre esondazioni in terra ligure. Oltre al fiume Entella è esondato il vicino torrente Rupinaro. A Lavagna chiusi i ponti al passaggio pedonale, attenzionati tutti i corsi d’acqua. A Sori allagamenti diffusi così come a Recco dove il torrente omonimo in piena è tracimato in diversi punti. Mentre a Sestri Levante preoccupa la piena del Petronio. Numerose le strade che sono state chiuse. A Rapallo, invece, il Boate in piena sta riversando a valle grosse quantità di detriti.

Il fronte ferroviario. Forti rallentamenti sulla linea La Spezia-Genova, dopo un guasto dovuto probabilmente a un fulmine che ha colpito una delle centraline. Conseguenze tra Genova e Savona con ritardi fino a 75 minuti: treni regionali cancellati e Intercity coinvolti con ritardi superiori ai 60 minuti.

Allerta meteo su gran parte del Centro-Nord per la giornata di venerdi 18 ottobre. Previsti nuovi nubifragi sulla Liguria e su alcune zone di Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. E’ attesa, infatti, una vasta perturbazione atlantica, con piogge e temporali in estensione dal Nord-Ovest agli altri settori del Settentrione. Allerta della Protezione civile nazionale, in vista di possibili criticità idrogeologiche e idrauliche nelle zone più colpite.

Situazione critica anche a Milano. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione, per rischio idrogeologico e idrico. Segnalata una progressiva intensificazione delle piogge che va a colpire aree già sature di acqua, come ha spiegato il Comune del capoluogo lombardo.