Alex Zanardi trasferito dal San Raffaele all’ospedale di Padova perché la condizione neurologica stabile lo consente

L’ospedale San Raffaele di Milano ha dato notizia che Alex Zanardi è stato trasferito all’ospedale di Padova: “Il paziente – spiega una nota – ha raggiunto una condizione fisica e neurologica di generale stabilità che ha consentito il trasferimento ad altra struttura ospedaliera dotata di tutte le specialità cliniche necessarie e il conseguente avvicinamento al domicilio familiare. Dopo il drammatico incidente del 19 giugno a bordo della sua handbike vicino a Siena, Zanardi era stato trasportato d’urgenza, operato e ricoverato fino al 21 luglio per poi essere trasferito a Villa Beretta, struttura specializzata in riabilitazione nel Lecchese. Solo tre giorni dopo però era stato trasferito al San Raffaele, dove è arrivato “in condizioni di grave instabilità neurologica e sistemica”. Qui il pilota 54enne “ha affrontato dapprima un periodo di rianimazione intensiva, quindi un percorso chirurgico, in primo luogo per risolvere le complicanze tardive dovute al trauma primitivo e in seguito per la ricostruzione facciale e cranica. Negli ultimi due mesi ha potuto intraprendere anche un percorso di riabilitazione fisica e cognitiva, spiega il comunicato dell’ospedale San Raffaele, che conclude la nota augurando ad Alex e alla sua famiglia “un futuro di progressivo miglioramento clinico”.