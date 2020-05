AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS del 12 maggio/ ATTENZIONE!. Raddoppiato il numero dei nuovi contagiati rispetto a ieri

Dopo giorni in calo, è tornato a crescere il numero dei nuovi contagiati nel bollettino della Protezione civile: oggi 12 maggio se ne registrano 1.402, cioè il doppio di quelli di ieri (erano stati 744)! E’ un segnale di allarme, che avviva in Italia proprio nel giorno in cui anche in altri paesi è accaduta la stessa cosa, tant’è che vi è stata la decisione – per esempio in Libano – di tornare a chiudere alcune attività che erano state chiuse. Ad attenuare un po’ l’allarme c’è il particolare che nell’aumento incidono i 419 casi della Lombardia che – sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile – “ha comunicato che si tratta di casi riferiti alle settimane precedenti e non alle ultime 24 ore”.

Per il resto ci sono anche dati incoraggiuanti come il calo dei malati complessivi: 81.266 su scala nazionale, cioè meno 1.222 rispetto a ieri, perché i pazienti guariti sono oggi complessivamente 109.039, con un incremento di 2.452 rispetto a ieri. E continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva per coronavirus: sono 952 i pazienti, 47 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 28. Di questi, 322 sono in Lombardia, 19 meno di ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 12.865, con un decremento di 674 rispetto a ieri. E sono 67.449 le persone in isolamento domiciliare, 501 in meno rispetto a ieri.