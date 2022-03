ACCADDE OGGI 9 marzo

1796- Napoleone sposa Giuseppina di Beauharnais, una donna esuberante, regina dei salotti parigini, di sei anni più grande di lui e già vedova di un ufficiale ghigliottinato durante la Rivoluzione.

1842- Debutta al Teatro alla Scala di Milano il “Nabucco” di Giuseppe Verdi. La rappresentazione ottiene un enorme successo: gli italiani ne apprezzano tra l’altro i contenuti larvatamente “risorgimentali”, in cui gli spettatori non faticano a identificare gli ebrei soggetti al dominio babilonese con gli stessi milanesi soggetti alla dominazione austriaca.

1955- La Fiat 600 viene presentata per la prima volta al Palazzo delle Esposizioni di Ginevra. Prezzo di listino: 590.000 lire. L’utilitaria, che verrà prodotta fino al 1969, è destinata a diventare, insieme al televisore e al frigorifero, un simbolo del raggiunto benessere dell’Italia.

1959- Debutta un altro oggetto destinato a diventare un mito, Barbie: la famosissima bambola bionda nata da una intuizione di Ruth Handler, moglie di Elliott Handler, il co-fondatore della Mattel.

1977- Attacco alla capitale degli Stati Uniti. Un gruppo di Musulmani, membri della “scuola Hanafi”, capeggiati da Hamas Abdul Khaalis, assalta, armi in pugno, tre edifici di Washington: il municipio, la sede di una comunità ebraica e il centro Islamico.

1994- Muore a San Pedro lo scrittore Charles Bukowski. Accostato spesso alla beat generation per il suo atteggiamento anticonformista e per lo stile disadorno, Bukoswki ha sempre rifiutato ogni etichetta e dichiarato apertamente d’ispirarsi, per i suoi libri, solo alla sua città.

2002 – I Matia Bazar vincono il Festival di Sanremo con la canzone “Messaggio d’amore“.

2005 – L’Ente Tabacchi viene condannato per la morte di un fumatore italiano avvenuta per cancro nel 1991: dovrà versare 200mila euro ai familiari. E’ la prima sentenza del genere in Europa.

2010 – Viene presentato l’iPad, il tablet prodotto dalla Apple

2012 – La scrittrice britannica Joanne K. Rowling annuncia la nascita di «Pottermore», sito dedicato al mondo di Harry Potter, il maghetto da lei creato.

2013 – Nell’incendio di un grande night club in Brasile muoiono 242 persone.