ACCADDE OGGI 7 febbraio

1871 – Un dentista statunitense inventa il trapano odontoiatrico a pedale: un modello a molle che raggiunge gli 800 giri al minuto.

1898 – Inizia il processo per diffamazione contro Émile Zola per aver pubblicato J’accuse.

1900 – Viene fondato in Inghilterra il Partito Laburista

1914 – Nasce il personaggio di Charlot con il primo cortometraggio dal titolo Charlot ingombrante.

1962 – Il governo degli Stati Uniti vieta tutti i commerci con Cuba

1968 – Franco Nones vince la prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi invernali nello sci nordico nella 30 km di fondo

1971 – In Svizzera le donne ottengono il diritto di voto.

1984 – Gli astronauti Bruce McCandless II e Robert L. Stewart eseguono la prima camminata nello spazio senza “guinzaglio”

1990 – Il Comitato Centrale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica accetta di cedere il monopolio del potere.

1992 – I dodici Stati della CEE firmano il Trattato sull’Unione Europea noto come Trattato di Maastricht.

2014 – Per la prima volta si svolgono i Giochi Olimpici invernali in Russia. La cerimonia inaugurale a Soci, sul Mar Nero.