ACCADDE OGGI 29 novembre

1825 – Va in scena a New York “Il barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini. E’ la prima opera italiana rappresentata negli Stati Uniti.

1864 – Truppe americane attaccano un accampamento di due tribù Cheyenne e Arapaho accampate in riva al torrente Sand Creek in Colorado uccidendo 163 pellirosse. La notizia verrà diffusa con enfasi come una gloriosa vittoria su un nemico coraggioso.

1924– Muore a Bruxelles Giacomo Puccini. Il compositore lascia così incompiuta la Turandot, opera che sarà conclusa sulla base dei suoi appunti da Franco Alfano. Tra le opere più note del maestro toscano: Manon Lescaut, Bohème, Tosca e Madama Butterfly.

1947 – L’Onu approva la risoluzione n. 181 che divide in tre parti la Palestina e consente la creazione dello stato di Israele e di una zona internazionale che comprende Gerusalemme e Betlemme.

1963– Il presidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson, istituisce una commissione d’inchiesta per indagare sull’assassinio di John Fitzgerald Kennedy. E’ chiamato a dirigerla l’allora presidente della Corte suprema, Earl Warren.

1974 – L’Assemblea nazionale francese approva la legge sulla interruzione volontaria di gravidanza.

1976- Un gruppo armato, composto anche da Roberto Sandalo e Marco Donat Cattin, assalta la sezione dirigenti della FIAT di Torino. Nasce così Prima Linea, organizzazione terroristica in cui confluiscono giovani di Lotta Continua, Autonomia Operaia e di altri movimenti.

1977 – Muore il vice direttore della “Stampa” Carlo Casalegno, in seguito alle ferite riportate nell’attentato del 16 novembre compiuto a Torino dalla Brigate rosse.

1981 – In un incidente nautico muore a 43 anni l’attrice Natalie Wood, interprete di “West side story“.

1986 – Stroncato da un malore mentre sta per andare in scena in teatro l’attore Cary Grant, protagonista di tanti filn di successo.

1992– Muore lo stilista Emilio Pucci di Barsento. L’aristocratico della moda, appartenente a una delle famiglie della più antica nobiltà fiorentina, è per tutti “il divino marchese”.

1999– Muore don Angelo Cocconcelli. Parroco per 58 anni della chiesa di San Pellegrino, e partigiano durante gli anni seguenti all’armistizio dell’8 settembre 1943, è militante nel movimento cattolico delle Fiamme Verdi.

2001 – La discesista italiana Isolde Kostner vince a Lake Louise in Canada la Coppa del Mondo 2002 di sci alpino.

2010 – Un elettricista rivela di essere in possesso di 271 tele di Pablo Picasso, che gliele aveva regalate quando aveva installato nelle sue case i sistemi di allarme antifurto.

2012 – L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite decreta il passaggio della Palestina da “entità osservatrice” a “stato osservatore” : un piccolo passo avanti verso il riconoscimento di fatto della nazione palestinese, che provoca dure reazioni di Israele.