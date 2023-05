ACCADDE OGGI 29 maggio

1931- L’anarchico Michele Schirru viene fucilato per aver organizzato un piano per uccidere Mussolini. Nato in Sardegna, ma naturalizzato statunitense, Schirru torna in Italia nel 1931, con la convinzione che uccidere il Duce è l’unico modo per liquidare il fascismo.

1953- Nepal: Edmund Hillary e Tenzing Norgay conquistano l’Everest. Sono le 11.30, ora locale.

1967- In Nigeria, a seguito della Dichiarazione di Indipendenza del paese, scoppia la guerra del Biafra. Il conflitto si accende fra la regione orientale della Nigeria, con la maggior parte della popolazione di lingua Igbo, che si separa dal Paese e si dà il nome di Biafra.

1977- Si inaugura il processo sul Golpe Borghese, un progetto eversivo dell’estrema destra che si sarebbe dovuto concretizzare la notte del 7 dicembre 1970.

1982- Muore a Parigi l’attrice Romy Schneider. E’ popolarissima per i film “Sissi”. Nel 1958, sul set del film “L’amante pura” conosce Alain Delon, con il quale vivrà una tormentata storia d’amore.

1985- Strage dell’Heysel: A Bruxelles, Belgio, 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite, durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool.