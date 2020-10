ACCADDE OGGI 25 ottobre

1854- Si combatte la battaglia di Balaclava episodio centrale della Guerra di Crimea. La Russia tenta di rompere l’assedio di Sebastopoli attaccando il campo britannico di Balaclava, importante base di rifornimento, e di prendere alle spalle le forze assedianti composte dal Regno Unito, Francia e Impero Ottomano. La battaglia di Balaclava è il primo episodio di guerra descritto minuziosamente dai media inglesi.

1917- Inizia la Rivoluzione russa, è il famoso “ottobre rosso”. L’avvio di un evento sociopolitico che portò al rovesciamento dell’Impero Russo capitanato dal regime zarista e alla formazione prima della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa e, cinque anni più tardi, nel 1922, in seguito alla guerra civile, all’Unione Sovietica, con il tentativo applicare le teorie sociali ed economiche di Karl Marx e Friedrich Engels.

1936- Adolf Hitler e Benito Mussolini stipulano una intesa nota come l’Asse Roma-Berlino. E’ il primo patto di amicizia stretto tra i due paesi, divisi in precedenza dalla questione austriaca e dalle differenti collocazioni nell’ambito degli schieramenti delle potenze europee. Le prime conseguenze dell’accordo sono la partecipazione di Italia e Germania alla guerra civile spagnola, in appoggio alle forze franchiste. Mussolini resta tuttavia ancora incerto sull’opportunità di legarsi alla Germania in una vera e propria alleanza militare. Solo nel maggio del 1939, dopo la conferenza di Monaco e l’occupazione italiana dell’Albania, il duce decide di firmare con Hitler il cosiddetto Patto d’acciaio.

1944- Il Giappone lancia i primi attacchi kamikaze durante la battaglia del Golfo di Leyte. Si tratta del più imponente scontro navale della Seconda guerra mondiale combattuto nelle acque dell’Oceano Pacifico tra le forze aeronavali alleate e quelle dell’Impero Giapponese.Malgrado l’utilizzo di questi attacchi suicidi, i giapponesi non riescono a respingere l’offensiva americana.

1973 – Muore all’età di 41 anni ad Adis Abeba, paralizzato dopo un incidente stradale, il marciatore etiope Abebe Bikila, vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma.

1997 – Muore a Milano la grande attrice Tina Lattanzi. Avrebbe compiuto 100 anni il 5 dicembre. Era stata tra gli interpreti anche del “Gattopardo” di Luchino Visconti.

1998 – Viene inaugurato, con l’apertura del Terminal 1 in provincia di Varese, il nuovo aeroporto di Milano Malpensa 2000.

2003 – Il Tribunale dell’Aquila accoglie il ricorso di Adel Smith e dispone la rimozione del crocifisso dalla scuola materna di Ofena.

2011 – Violente piogge si abbattono sulle province di La Spezia e Massa Carrara provocando anche lo straripamento dei fiumi Magra e Vara e disastri nelle due province della Liguria e della Toscana con il triste bilancio di 13 morti.