ACCADDE OGGI 22 ottobre

1566- Muore, a Salon de Provence, Michel de Notre-dame, universalmente noto come Nostradamus. Astrologo e medico, noto e apprezzato in tutta la Francia, Nostradamus viene promosso Consigliere del Re da Caterina de’ Medici. 1947- Nella cittadina di Roswell, nel New Mexico, viene avvistato un oggetto luminoso discoidale. Nella notte, l’UFO, […]