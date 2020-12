ACCADDE OGGI 18 dicembre

1865- Con l’approvazione del tredicesimo emendamento della Costituzione, in tutti gli Stati Uniti viene abolita la schiavitù. L’acquisizione delle libertà civili, da parte degli schiavi neri, coincide formalmente con la “Dichiarazione di emancipazione”, pronunciata dal presidente Abramo Lincoln il 1° gennaio 1863. Dopo due anni lunghi e dolorosi, con la firma del tredicesimo emendamento, il processo di liberazione degli schiavi è finalmente avviato.

1932- Con una solenne cerimonia alla presenza del Duce, viene inaugurata Littoria, l’attuale Latina. La fondazione della città è uno dei fiori all’occhiello della propagandata bonifica dell’Agro Pontino, e ultima città di fondazione nella vecchia Europa. A popolarla sono, per la maggior parte, coloni veneti, friulani ed emiliani.

1935- E’ la “Giornata della fede”. Gli italiani sono invitati dal regime fascista a consegnare “alla Patria” le fedi nuziali e altri oggetti d’oro per sostenere la guerra in Etiopia. In tutto il Paese si raccoglieranno 33.622 chili d’oro e 93.473 d’argento. Il fascismo può così far fronte alle sanzioni economiche inflitte all’Italia dalla Società delle Nazioni.

1941- Nella notte, nel porto di Alessandria d’Egitto, tre equipaggi della marina militare italiana piazzano cariche esplosive sotto gli scafi delle corazzate inglesi Valiant e Queen Elizabeth. All’alba le deflagrazioni distruggeranno le navi. Viene condotta a termine da parte della marina italiana una delle più memorabili imprese della seconda guerra mondiale.

1983- Sul viadotto di Nervi, lungo l’autostrada La Spezia-Genova, 38 marinai del Marina militare di Aulla rimangono vittime di uno spaventoso incidente. Solo tre si salvano dal tragico volo di 70 metri. Ai funerali dei 35 marinai partecipa anche il Presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini.

2001 – Muore a Parigi Gilbert Becaud, interprete leggendario della canzone francese.

2004 – Viene pubblicata la notizia del ritrovamento in una grotta in Germania dello strumento musicale più antico del mondo: un flauto ricavato da una zanna d’avorio. Risalirebbe a 35mila anni fa.

2007- L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la moratoria universale contro la pena di morte con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti.