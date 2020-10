ACCADDE OGGI 15 ottobre

1815 – Arriva all’isola di Sant’Elena la nave inglese con a bordo l’esiliato Napoleone Bonaparte.

1872 – Viene istituito il corpo degli Alpini, a protezione dei valichi di confine, ad opera del generale Cesare Ricotti Magnini.

1886- La casa editrice dei fratelli Treves pubblica il libro “Cuore” di Edmondo De Amicis.

1917. La ballerina olandese Mata Hari (nome d’arte di Margrethe Zelle) accusata di spionaggio a favore della Germania, viene giustiziata nel castello di Vincennes alle porte di Parigi. Prima di morire chiede di essere battezzata.

1940 – Viene proiettato in prima mondiale il film “Il grande dittatore” diretto e interpretato da Charlie Chaplin, satira di denuncia del nazismo.

1945- L’ex primo ministro francese Pierre Laval viene fucilato in esecuzione della condanna a morte per il suo ruolo di primo piano nella Repubblica di Vichy, principale responsabile della politica di collaborazione con la Germania nazista.

1946- La notte che precede l’esecuzione capitale per impiccagione, decretata dal tribunale di Norimberga, si toglie la vita col veleno Hermann Goering, gerarca di Hitler, principale ideatore dell’Olocausto e successore designato del Fuhrer.

1969- Dagli studi Rai di via Teluda Sergio Zavoli conduce la conferenza stampa con i membri dell’equipaggio dell’Apollo 11. Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin rispondono alle domande di numerosi cronisti italiani sulla missione che ha portato per la prima volta l’uomo a calpestare il suolo lunare.

1969- Negli Stati Uniti centinaia di migliaia di persone scendono per la strade per partecipare alla moratoria nazionale contro la guerra del Vietnam. Per il volto del giornalismo americano, morto di recente, Walter Cronkite si tratta di “una protesta storica nel suo scopo. Mai prima d’ora così tante persone avevano dimostrato la loro speranza nella pace’”.

1985. Il premio Nobel per l’Economia viene assegnato all’italiano Franco Modigliani.

1990. Il Premio Nobel per la Pace viene assegnato al presidente dell’Unione Sovietica Mikail Gorbaciov.

1993 – Premio Nobel per la Pace a Nelson Mandela, che condivide il premio con Frederik De Clerk, il presidente sudafricano che messo fine all’apartheid.

1999. Il Nobel per la Pace viene assegnato all’organizzazione umanitaria Medici senza frontiere.

2004 – Risulta disperso sulle Alpi Helmut Simon, che nel 1991, con Reinold Messner, aveva ritrovato la mummia dell’uomo Similaun, poi ribattezzata e custodita nel museo di Bolzano con il nome di Otzi.

2005 – Muore a Roma l’impresario Ezio Radaelli, organizzatore di alcune edizioni del Festival di Sanremo e ideatore nel 1962 del Cantagiro.

2007. Approvato in Iraq il referendum per la modifica della Costituzione che prevede un regime democratico. Votano a favore soprattutto gli elettori arabi sciiti e curdi sunniti, che prevalgono sugli arabi sunniti.