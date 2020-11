ACCADDE OGGI 14 novembre

1831- Muore a Berlino il filosofo idealista Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nato a Stoccarda il 27 agosto 1770, nel 1807 pubblica la “Fenomenologia dello spirito”.

1922- La BBC (British Broadcast Corporation) inizia trasmissioni radiofoniche regolari. Dieci anni più tardi, approderà in via ancora sperimentale nel territorio della televisione.

1951- Nel Polesine, il Po, gonfiato da giorni di pioggia incessante, esonda e travolge tutto. L’alluvione provoca 84 morti e più di 180.000 senzatetto. Da tutta l’Italia arrivano volontari a portare aiuto.

1985– Padova. L’equipe guidata dal professor Vincenzo Gallucci esegue il primo trapianto di cuore in Italia. Il paziente è Ilario Lazzari, un falegname veneziano, da due mesi in terapia intensiva. Il nuovo cuore gli viene donato da Francesco Busnello, un ragazzo trevigiano di 18 anni morto in un incidente stradale.

1991- Le autorità americane e scozzesi accusano gli agenti segreti libici Abdel Basset Ali al-Megrahi e Lamen Khalifa Fhimah dell’azione terroristica contro l’aereo della Pan Am esploso il 21 dicembre 1988, mentre era in volo sulla cittadina scozzese di Lockerbie. L’attentato causa la morte di 270 persone, in maggioranza statunitensi e britannici.

1994 – Entra in funzione il tunnel ferroviario sotto la Manica che unisce la Francia all’Inghilterra. Era stato inaugurato il 6 maggio.

2000 – Per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal diffondersi del “morbo della mucca pazza” il governo francese vieta l’utilizzo di farine animali nell’alimentazione dei bovini.

2003 – Il radiotelescopio avvista Sedna: potrebbe essere il decimo pianeta del sistema solare.

2005 – I velisti italiani Giovanni Soldini e Vittorio Malingri vengono raccolti dalla petroliera Capbari dopo aver fatto naufragio a sud di Dakar durante la Transat Jacques Vabre.

2010 – Il pilota tedesco Sebastin Vettel diventa il più giovane campione del mondo di Formula1 di automobilismo, vincendo a 23 anni il Gran Premio di Abu Dabi