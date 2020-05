ACCADDE OGGI 11 maggio

330 – La città di Bisanzio diventa la nuova capitale dell’Impero romano e viene ribattezzata Nova Roma per volontà dell’imperatore Costantino. Ma per tutti si chiamerà Costantinopoli (oggi Istanbul).

1812 – Nelle sale da ballo inglesi viene presentato il valzer. La danza, nata in Austria e nel sud della Germania, viene definita da molti osservatori “immorale” e ” disgustosa”.

1860- I “Mille” comandati da Giuseppe Garibaldi sbarcano a Marsala all’estremità occidentale della Sicilia. Malgrado la sorveglianza della flotta borbonica non trovano eccessiva resistenza.

1916 – Il fisico tedesco Albert Einstein pubblica il libro “Teoria generale della relatività“.

1948- Einaudi viene eletto Presidente della Repubblica Italiana al quarto scrutinio, con 518 voti su 872. Einaudi, secondo Presidente della Repubblica, presta giuramento il giorno seguente e resterà in carica fino all’11 Maggio 1955.

1960- Agenti del Mossad rapiscono Adolf Eichmann, a Buenos Aires, dove si era rifugiato nel 1950 con il falso nome di Riccardo Klement. Eichmann, da ufficiale delle SS, era stato il responsabile logistico delle deportazioni di ebrei sotto il regime nazista.

1968- Nella notte, il Quartiere Latino è occupato dagli studenti parigini che erigono barricate e ingaggiano violenti scontri con le forze dell’ordine. L’insurrezione scoppia in seguito all’annuncio di condanne al carcere per gli studenti arrestati durante una pacifica occupazione del cortile della Sorbona, il 3 Maggio.

1981- Muore a Miami Bob Marley. Nato nel 1945 nel villaggio di Rhoden Hall, in Giamaica, Bob Marley a 15 anni si avvicina al mondo della musica, entrando a far parte di cori per canti religiosi.

1985- Un incendio divampa nello stadio di Bradford, nel nord dell’Inghilterra provocando la morte di circa cinquanta persone. Il rogo, scoppiato nel corso di un incontro di calcio, si propaga velocemente. Le fiamme divorano gli spalti in legno della tribuna.

1995- A New York, l’assemblea generale delle Nazioni Unite, con un voto all’unanimità, rende permanente il TNP, il Trattato di “Non Proliferazione Nucleare”. Il Trattato, basato sui tre principi di disarmo, non proliferazione e uso pacifico del nucleare, era entrato in vigore nel 1970.

2016 – L’indiana 70enne Daljinder Kaur riesce a dare alla luce il suo primo figlio dopo una serie di cure contro l’infertilità. Lo chiamerà Armaan (Desiderio).