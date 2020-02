ACCADDE OGGI 10 febbraio

1635 – Il cardinale Richelieu fonda l’Accademia che dovrà dare regole certe alla lingua francese.

1763 – La Francia cede il Canada all’Inghilterra con la sottoscrizione del trattato di Parigi.

1824 – Il generale Simone Bolivar diventa dittatore del Perù.

1933- Primo Carnera, il gigante italiano più forte del mondo, mette ko al Madison Square Garden di New York, l’avversario Ernie Schaff. Un dramma: il pugile americano, alla tredicesima ripresa, riceve un colpo fatale e, dopo una decina di giorni, muore per una emorragia cerebrale. Da quel giorno, Carnera diventa anche il “gigante che uccide con un pugno”.

1942- Il grande musicista jazz Glenn Miller ottiene il primo Disco d’oro con “Chattanooga Choo Choo” che in soli tre mesi aveva venduto oltre un milione di copie.

1945- Muore, nel campo di sterminio di Dachau, Giovanni Palatucci. Questore di Fiume dal 1937. Prima di venire deportato dai tedeschi, Palatucci era riuscito a salvare la vita a circa 5000 ebrei.

1947- A Parigi viene firmato il Trattato di Pace tra gli alleati vittoriosi e le potenze sconfitte. L’Italia perde tutte le colonie, l’Istria e le province della costa croata annesse nel 1919-1920: Fiume, Zara e Ragusa, l’attuale Dubrovnik. Trieste, contesa dalla Iugoslavia, viene dichiarata Territorio libero.

1962- Sono le 8.44 e due uomini si incrociano su quello che verrà ricordato come il “ponte delle spie”, tra Potsdam e Berlino Ovest: uno è Gary Powers, pilota americano dell’U2 abbattuto durante un volo di perlustrazione in Siberia e catturato due anni prima dai sovietici; l’altro è Rudolf Abel, agente del Kgb, arrestato dagli americani nel ’57, per aver passato segreti nucleari ai russi.

2005- Muore a New York, a 90 anni, lo scrittore e drammaturgo Arthur Miller. Miller raggiunge la fama nel 1947 con “Erano tutti miei figli”, e ottiene la consacrazione definitiva nel 1949 con “Morte di un commesso viaggiatore”.

2005- In Italia si commemora per la prima volta il “Giorno del ricordo”, in memoria delle vittime delle foibe, istituito il 30 marzo 2004.

2006- Si inaugurano a Torino, con una sfarzosa cerimonia nello stadio comunale completamente ristrutturato, i Giochi Olimpici invernali. Sedici giorni di gare, 2500 atleti e oltre 85 Comitati Olimpici Nazionali presenti in Piemonte.

2011 – Un cavo sottomarino in fibra ottica viene collegato tra Venezuela e Cuba per velocizzare le connessioni dell’isola alla rete internet.

2012 – Gatti di Copenhagen di James Jones