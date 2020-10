ACCADDE OGGI 1 ottobre

1800- La Spagna cede – con il terzo trattato di San Ildefonso – il territorio americano della Louisiana alla Francia acquistato nel 1762.

1906 – Nasce a Torino la CGIL, la Confederazione generale del lavoro con lo scopo di raccogliere ed organizzare tutte le forze operaie. All’atto della fondazione, partecipano 700 delegati in rappresentanza di oltre ottanta Camere del lavoro e di circa 200.000 aderenti.

1943 – Le forze armate alleate entrano a Napoli il giorno dopo la cacciata dei tedeschi avvenuta con la rivolta popolare delle “Quattro giornate di Napoli“.

1946 – A Norimberga la Corte Internazionale di Giustizia emette la sentenza a carico di 19 nazisti imputati di crimini di guerra: 11 condanne a morte e 8 condanne al carcere.

1949 – Il capo del partito comunista cinese Mao Tse-tung proclama la nascita della Repubblica Popolare Cinese.

1950 – Iniziano le trasmissione del Terzo Canale radiofonico della Rai, a carattere prevalentemente culturale.

1959 – Muore Enrico De Nicola, il primo presidente della Repubblica italiana. Tra i maggiori avvocati penalisti, è deputato al Parlamento a partire dal 1909 per poi ritirarsi dalla vita politica durante gli anni del fascismo. Eletto all’Assemblea Costituente, viene nominato Capo provvisorio dello Stato.

1960 – La Nigeria, maggiore colonia britannica in Africa, diventa stato indipendente.

1963. Entra in vigore la legge istitutiva della scuola media statale gratuita e con obbligo di frequenza. Sino al 1977 (quando verrà soppresso dal piano di studio) l’insegnamento del latino sarà facoltativo per gli studenti di terza media orientati ad iscriversi al ginnasio.

1964 – Il Giappone inaugura la linea ferroviaria ad alta velocità (210 km orari) che consente di ridurre di un terzo i tempi di percorrenza tra Tokyo e Osaka.

1973 – In Campania l’apertura delle scuole viene rinviata al 25 ottobre a causa dell’epidemia di colera scoppiata nell’estate a Napoli.

1976 – Il governo Andreotti vara provvedimenti a sostegno dell’economia, tra cui: tasso di sconto dal 12% al 15%, imposta del 1o% sull’acquisto di valuta, obbligo per gli esportatori di convertire subito il 50% dei ricavi, aumento di carburanti e tabacchi.

1978 – I carabinieri al comando del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa scoprono un covo di terroristi in via Monte Nevoso a Milano e trovano documenti sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro.

1982 – La Sony lancia sul mercato il primo lettore di CD (il CDP 101) nell’ambito di un progetto di tecnologia audio digitale in comune con la Philips.

1989 – In Danimarca approvata la prima legge al mondo sull’unione civile tra persone dello stesso sesso.

2000 – Si chiude a Sydney la 27° edizione delle Olimpiadi moderne. E nell’ultima giornata la canoista italiana Josefa Idem vince la medaglia d’oro nella gara del K1 500 metri.

2005 – Diventa obbligatorio anche per i maggiorenni il patentino per la guida dei ciclomotori se non si ha altra patente per veicoli a motore.

2010 – Nel Regno Unito viene inaugurata Sky3D, la prima tv tridimensionale europea.

2013 – Muore nell’ospedale di Civitavecchia dopo un incidente stradale avvenuto a Cerveteri (Roma) l’attore Giuliano Gemma. Aveva 75 anni. Il suo esordio nel cinema con “Venezia la luna e tu”di Dino Risi (1958).