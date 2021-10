Un uomo, vittima di vari furti, scambia per potenziali rapinatori due giovani che chiacchierano in auto, impugna la pistola e li uccide. E’ accaduto ad Ercolano

Secondo una prima ricostruzione i due giovani – Giuseppe Fusella 26 anni e Tullio Pagliaro, 27 anni – erano di Portici. Si erano recati ad un campo di calcetto, che si trova poco lontano dal luogo della tragedia. Poi sulla strada del ritorno si erano fermati a scambiare due chiacchiere in auto.

L’uomo che ha aperto il fuoco, Vincenzo Palumbo 53 anni , è un autotrasportatore. Vive in una villetta in via Marsiglia con moglie e una figlia. Aveva subìto l’ultimo furto, quello di una autovettura, il mese scorso.