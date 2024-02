TEMPI SUPPLEMENTARI/ L’Inter prova lo strappo scudetto: al Meazza, Juventus battuta 1-0 e ora il vantaggio sui bianconeri è di 4 punti con una gara da recuperare. Milan sempre più saldo al terzo posto. Tris Atalanta alla Lazio. Avanzano anche Bologna e Napoli

di FABIO CAMILLACCI/ La 23° giornata di Serie A potrebbe risultare decisiva alla fine della corsa scudetto. L’Inter, infatti, si prende il big-match del Meazza contro la Juventus e vola a +4 sulla Vecchia Signora con una partita in meno; potenzialmente un +7 se i nerazzurri dovessero vincere il recupero in casa dell’Atalanta. E’ un autogol di Gatti a lanciare la capolista. Il difensore bianconero al 37′ batte il suo portiere Szczesny nel tentativo di anticipare Thuram. Ripresa ricca di occasioni da rete da una parte e dall’altra. I padroni di casa legittimano la vittoria colpendo anche un palo con Calhanoglu.

Vittoria interista di “corto muso”, come piace al tecnico rivale Allegri. Successo meritato quello dell’Inter con Lautaro e compagni che s’impongono rischiando poco e collezionando l’ennesimo clean sheet: il portiere Sommer esce imbattuto per la 14° volta in 22 gare di campionato. La Juve recrimina solo per l’occasione gettata alle ortiche da Vlahovic sull0 0-0. Alla fine il Meazza è una bolgia e la squadra nerazzurra, che nel 2024 ha ottenuto 6 successi su 6, festeggia sotto la Curva Nord. Una notte indimenticabile: battuti gli odiati rivali nel “Derby d’Italia” per un allungo in classifica che potrebbe essere decisivo per la conquista del tricolore della seco nda stella.

Solita bagarre per la corsa Champions. Il Milan, pur soffrendo, passa per 3-2 a Frosinone e consolida il terzo posto. L’Atalanta invece consolida la quarta piazza battendo 3-1 la Lazio a Bergamo. Punti europei anche per il Bologna (4-2 in rimonta contro il Sassuolo) e per il Napoli che ribalta il Verona nei minuti finali dopo il vantaggio scaligero. Perdono terreno Fiorentina e Torino: Viola sconfitta in pieno recupero a Lecce, mentre il Toro non va oltre lo 0-0 in casa contro la Salernitana fanalino di coda. Tutto questo prima del “Monday Night” Roma-Cagliari.

Lotta salvezza. In attesa di vedere cosa farà il Cagliari all’Olimpico, in questa giornata hanno mosso la classifica soltanto Salernitana, Empoli e Udinese. Del punto centrato dagli amaranto a Torino abbiamo detto; i toscani, invece, pareggiano a reti bianche al “Castellani” con il Genoa; 0-0 anche per i friulani opposti al Monza al Bluenergy Stadium di Udine.