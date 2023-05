Studente di 14 anni fa una strage di suoi compagni di classe in una scuola di Belgrado e uccide anche il custode. Il governo serbo proclama il lutto nazionale

Kosta K. è il nome del ragazzo 14enne, allievo al settimo anno della scuola primaria, autore della strage. “Aveva pianificato il suo gesto da almeno un mese” ha detto il capo della polizia della capitale Veselin Milic, durante la conferenza stampa. Ed ha aggiunto che il ragazzo aveva con sé un elenco di compagni di scuola da uccidere.

E’ stato lo stesso pluriomicida a chiamare la polizia informandola di aver compiuto la strage, ma non ha spiegato il motivo. Ha usato una pistola calibro nove, di proprietà del padre, ma disponeva anche di 4 quattro bottiglie molotov. La polizia serba ha arrestato anche il padre del pluriomicida, che deteneva legalmente la pistola usata dal figlio nella sparatoria, e il ministro serbo dell’Interno, Bratislav Gasic, ha affermato che saranno adottate misure legali anche nei suoi confronti. Intanto è stato arrestato.

Due le pistole che sono state trovate in dotazione del giovanissimo pluriomicida: una in uno zaino e l’altra usata per commettere la strage, entrambe legalmente possedute dal padre, il quale ha affermato che erano chiuse in. una cassaforte dotata di codice, ma è evidente che il giovane lo conosceva”.