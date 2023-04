Scontro a Roma tra l’auto del calciatore Ciro Immobile (che aveva a bordo anche le due figlie) e un tram: per fortuna ferimenti non gravi, ma tanto panico

Il capitano della Lazio Ciro Immobile, nello scontro della sua auto con un tram a Roma, ha riportato “un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma”. Per fortuna solo molto spavento per le due figlie che erano in auto con lui. Nell’incidente il centravanti e capitano biancoceleste ha distrutto la sua Land Rover Defender in un incidente stradale contro un tram a Roma.