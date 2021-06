Accordo tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia per le candidature alle elezioni comunali di Roma e Torino

La destra ha trovato infine un accordo sulla scelta di un candidato unico (anzi due) a sindaco di Roma alle prossime elezioni che dovrebbero svolgersi in ottobre. Il prescelto è il professore di di Diritto pubblico Enrico Michetti, che sarà affiancato, con la qualifica di candidata a vice-sindaco, dalla magistrata Simonetta Matone, conosciuta soprattutto per le sue ospitate tv a “Porta a porta” di Bruno Vespa al fianco della criminologa Bruzzone.

Con l’occasione pare sia stato raggiunto l’accordo anche per Torino sul nome di Paolo Damilano.

Entro la settimana – inoltre – sarà comunicata anche la candidatura per la presidenza della Regione Calabria“, secondo quanto ha annunciato Matteo Salvini, il quale ha assicurato che in una riunione convocata per mercoledì sarà chiuso l’accordo anche per le candidature a sindaco di Milano e di Bologna”.