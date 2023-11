PAZZA INTER E POKER REAL/ Lisbona: contro il Benfica i nerazzurri rimontano dallo 0-3 e centrano un prezioso pareggio in chiave primo posto. Madrid, il Napoli regge fino a pochi minuti dalla fine, poi crolla sotto i colpi del Real. Per andare agli ottavi, ai partenopei basterà comunque un pareggio in casa contro il Braga

di FABIO CAMILLACCI/ Un’altra serata agrodolce per le due squadre italiane impegnate nel mercoledi di Champions League. L’Inter già qualificata e nella vecchia versione di “pazza Inter”, a Lisbona rimonta dallo 0-3 e strappa al Benfica un pareggio prezioso per vincere il girone; il Napoli nel tempio del calcio, il “Santiago Bernabeu” di Madrid, resiste fino all’84’ poi crolla ed esce sconfitto per 4-2 dal Real.

Stadio da Luz: il Benfica nel primo tempo strapazza la squadra di Simone Inzaghi grazie a una straordinaria tripletta dell’ex nerazzurro Joao Mario. Nella ripresa l’Inter reagisce e rimonta con i gol di un ritrovato Arnautovic, reduce da un brutto infortunio muscolare, di Frattesi e di Sanchez su rigore. Ma per il 1° posto ora servono i tre punti. Nell’altra partita del gruppo, infatti, la Real Sociedad in casa non va oltre lo 0-0 contro il Salisburgo.

La nuova classifica del gruppo D. Real Sociedad e Inter 11 punti, Salisburgo 4, Benfica 1. Dunque, l’Inter adesso ha la possibilità di giocarsi il primato nel raggruppamento tra le mura amiche contro i baschi della Real Sociedad. Con una vittoria, nerazzurri agli ottavi di finale da primi. Gli spagnoli invece hanno a disposizione due risultati su tre.

Lisbona: viaggio all’inferno e ritorno. E’ stata una gara clamorosa e dai due volti. Con la qualificazione già in tasca, l’eccessivo turnover fa fare una brutta figura a Inzaghi: la sua squadra palesa un atteggiamento sbagliato e non trova i giusti punti di riferimento. Inevitabile lo 0-3 al termine del primo tempo. Nella seconda frazione di gioco tutta un’altra storia. Le seconde linee interiste risalgono la corrente fissando il punteggio sul 3-3.

Madrid, il Napoli prima si illude poi crolla sotto i colpi di un Real incerottato: discorso qualificazione rinviato all’ultima giornata al Maradona contro i portoghesi del Braga. Contro i lusitani, però, i partenopei non solo avranno a disposizione due risultati su tre, ma potranno anche permettersi il lusso di perdere con un gol di scarto. Pertanto, il passaggio del turno per il Napoli è solo una formalità. Classifica: Real 15 punti a punteggio pieno dopo 5 partite, Napoli 7, Braga 4, Union Berlino 2.

La fase cruciale della sfida del Bernabeu. Primo tempo 2-1 per le “Merengues”: vantaggio di Simeone ribaltato da Rodrygo e Bellingham. Nella ripresa pari di Anguissa. Sul 2-2 e a una manciata di minuti dal termine, gli uomini di Walter Mazzarri si fanno trafiggere da Nico Paz, sul quale il portiere Meret è a dir poco incerto, e da Joselu che cala il poker. Nota di merito per il 19enne centrocampista Nico Paz che scrive la prima splendida pagina di quella che può essere una brillante carriera con la “camiseta blanca”.