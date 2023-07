Passeggiata serale romana tra gli splendori del Rione Borgo sabato 15 luglio ore 21

Una passeggiata serale romana tra gli splendori del Rione Borgo di cui affronteremo la storia. Inizieremo la passeggiata spiegando dall’esterno la storia di Castel Sant’Angelo in tutte le sue fasi, da Mausoleo a fortezza e prigione.

Descriveremo le dieci statue su Ponte Sant’Angelo, progettate dal Bernini, che formano una Via Crucis.

Attraverseremo la Via della Conciliazione fino ad arrivare al colonnato berniniano, spiegeremo la storia della Basilica e della piazza e le sue trasformazioni.

Infine parleremo delle mura leonine che furono fatte erigere di Leone IV nel IX secolo per proteggere l’area vaticana.

Visita guidata: sabato 15 luglio ore 21:00

Appuntamento: ore 20:45, Lungotevere Castello 50.

Prenotazione: Inviando una mail a segreteria@adm-arte.it, specificando i vostri nominativi, e un numero di telefono di riferimento, oppure inviando un messaggio al numero 3208424686.

ATTENZIONE: per partecipare alle nostre iniziative culturali è necessario iscriversi all’interno del sito dell’associazione culturale, compilando il modulo che potrete trovare nel seguente link (ISCRIZIONE ON LINE); il modulo è personale, perciò deve essere compilato da ogni singolo partecipante.

