OLIMPIADI, AZZURRE SUGLI SCUDI/ Tokyo 2020: spicca l’argento di Giorgia Bordignon nel sollevamento pesi. Medaglia di bronzo per Maria Centracchio nel judo e per la squadra femminile di spada. Ma nel medagliere l’Italia scende al 12° posto

di MARIO MEDORI/ Al termine della quarta giornata di Tokyo 2020, l’Italia scivola al 12° posto nel medagliere olimpico nonostante altri argenti e bronzi. Continua a mancare un altro oro dopo quello di Vito Dell’Aquila nel taekwondo. Nel frattempo, inaspettata impresa della 34enne Giorgia Bordignon nel sollevamento pesi categoria 64 kg. L’atleta di Gallarate conquista una storica medaglia d’argento piazzandosi alle spalle della canadese Charron. L’azzurra peraltro mette a segno due record italiani in un colpo solo: 104 kg nello strappo e 128 kg nel lancio.

Le altre medaglie italiane arrivate martedi 27 luglio. Maria Centracchio batte l’olandese Franssen nella finale per il terzo e quarto posto e conquista il bronzo nei 63 kg femminili di judo. Bella medaglia di bronzo dalla spada donne a squadre: Cina sconfitta 23 a 21. Festeggia la squadra italiana composta da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio. Ora le medaglie complessive per l’Italia sono 12: 1 oro, 5 argenti e 6 bronzi.

La “Divina” per la storia. Per la quinta volta consecutiva Federica Pellegrini vola alla finale olimpica dei 200 metri stile libero. Non era mai capitato a una donna nella storia del nuoto. Nella sua gara preferita, Fede supera la semifinale anche a questi Giochi Olimpici grazie al settimo tempo: 1’56’’44. Ricordiamo i precedenti, la Pellegrini è stata: argento nel 2004, oro nel 2008, quinta nel 2012, quarta nel 2016. Ora tenterà l’ultima impresa per chiudere il cerchio in modo trionfale.