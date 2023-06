CALCIO/ Negli Europei under 21 l’Italia di mister Nicolato si rialza con un triplo vantaggio nei primi 45 minuti sulla Svizzera (reti di Pirola, Gnonto e Parisi) anche se con brivido nel finale di gara

di FABIO CAMILLACCI Dopo l’esordio shock contro la Francia causa arbitraggio e mancanza di Var e goal line technology, l’Italia di mister Nicolato si rialza. Nella seconda partita del girone D degli Europei Under 21 in corso tra Georgia e Romania, gli azzurrini a Cluj battono 3-2 la Svizzera tornando in lizza per la qualificazione ai quarti di finale. Va detto, però, che la nostra Nazionale in questo match ha viaggiato sulle montagne russe: dal 3-0 del primo tempo, al 3-2 finale con annesso spavento causa assalto elvetico.

I marcatori della sfida. Dopo la falsa partenza, questa era una gara da dentro o fuori. Dunque, successo fondamentale per gli azzurrini che, come detto, si portano sul triplo vantaggio nei primi 45 minuti grazie alle reti di Pirola, Gnonto e Parisi . Ripresa all’insegna dell’inatteso black-out italiano; e così i gol di Imeri e Amdouni fanno soffrire l’Italia fino all’ultimo secondo del recupero .

Per quanto fatto vedere nella prima frazione di gioco, è stata la migliore Italia dell’ultimo biennio. Bel gioco e belle giocate già sfoggiate nella partita contro i transalpini persa solo per le penalizzanti decisioni dell’arbitro olandese Lindhout. Sul 3-0, però, i ragazzi del c.t. Paolo Nicolato staccano la spina e dopo 2 minuti segna Imeri. Al 52′ Amdouni accorcia ulteriormente. Per fortuna gli azzurrini resistono agli attacchi svizzeri tornando in corsa per la qualificazione alla seconda fase del torneo continentale.