MATURITA’/ Secondo giorno con ritorno all normalità dopo la “frenata” imposta dal covid

Seconda prova scritta per i 536.000 studenti (compresi i 15mila esterni) impegnati negli esami di maturità nell’esame di maturità: al liceo Classico la versione di latino, allo Scientifico l’esame di matematica, al liceo Linguistico la prova sulla prima lingua e cultura straniera. Agli studenti è stato chiesto di tradurre un brano di Seneca (tratto dalle Lettere Morali) ma anche di fare un’analisi linguistica e stilistica e delle riflessioni personali. “Chi è saggio non segue il volgo” è la versione proposta.

Per i licei per le Scienze Umane -indirizzo scienze umane – la traccia è formata da due parti. La prima è un brano tratto dall’opera “Il metodo. Etica” del filosofo Edgar Morin . La seconda è invece incentrata su un estratto dagli “Scritti Civili” di Vittorio Bachelet .

La seconda parte della traccia chiede invece al maturando di produrre due testi originali di 300 parole ciascuno: la prima proposta contiene una citazione di Barack Obama dalla quale prendere ispirazione per la propria produzione, mentre la seconda chiede di scrivere un articolo per un giornale scolastico basandosi su una frase dell’ Unesco .

Al liceo Linguistico, per la prova di Inglese, la traccia si struttura in due parti: nella prima ci sono 15 domande in totale, a risposta chiusa o aperta su due testi di cui si chiede comprensione e interpretazione. Il primo brano è tratto dal romanzo “Elizabeth Finch” di Julian Barnes pubblicato nel Regno Unito nel 2022; mentre il secondo brano, intitolato “Being forgetful isn’tstupid – it helps make smarter decisions, scientists say” è un estratto di un articolo scientifico pubblicato sul sito www.indipendent.co.uk.

Quest’anno, superata la fase dell’emergenza sanitaria, l’esame è tornato alla normalità: due prove scritte a carattere nazionale (decise cioè dal ministero) e un colloquio; commissari interni ed esterni; svolgimento delle prove Invalsi requisito di ammissione; unica deroga i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto), il cui svolgimento non è requisito di ammissione all’Esame, e per gli studenti delle zone alluvionate. Per loro, le prove d’esame sono sostituite da un colloquio interdisciplinare.