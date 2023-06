MANCINI INDICA LA STRADA/ L’Italia chiude sul podio della Nations League. Il commissario tecnico rinnova la squadra e gli azzurri battono 3-2 l’Olanda padrona di casa. La Coppa va alla Spagna che supera la Croazia ai calci di rigore

di FABIO CAMILLACCI/ La Nations League 2023 alla fine la vince la Spagna che supera la Croazia solo ai calci di rigore, l’ItalMancini si consola con il terzo posto. Gli azzurri nella “finalina” di consolazione della “Final Four” andata in scena in terra d’Olanda, battono proprio i padroni di casa. Orange sconfitti 3-2 da una Nazionale rinnovata dalle scelte del commissario tecnico. Nulla di trascendentale per carità, soprattutto alla luce della pochezza olandese, ma comunque un bel segnale per il futuro.

L’inizio del rinnovamento azzurro. Messi da parte alcuni “senatori” un po’ “bolliti”, il Mancio ritrova anche sprazzi di bel gioco. Nel secondo tempo peraltro l’Italia fa ricorso al suo DNA; un DNA fatto storicamente di difesa e contropiede. Azzurri bravi a resistere agli assalti dell’Olanda e bravi a ripartire con un devastante Federico Chiesa restituito al suo ruolo naturale di ala.

Le prestazioni dei singoli: i migliori in campo. Dimarco: un’altra grande prestazione condita dal gol del vantaggio e dall’assist a Frattesi per il 2-0. Al di là della rete, bene anche il centrocampista del Sassuolo, oggetto del desiderio delle grandi in questo calciomercato estivo. Benissimo Chiesa, come detto devastante e autore del gol del momentaneo 3-1. In difesa, ottimo debutto per il 24enne Alessandro Buongiorno che mostra grande personalità.

Retegui non convince. Il 24enne attaccante italo-argentino in forza al Tigre ma di proprietà del Boca Juniors, comincia bene poi Van Dijk gli prende le misure e lo sovrasta letteralmente. Ma Retegui ha fisico e colpi per interpretare bene il ruolo del centravanti nel 4-3-3 di Roberto Mancini.

Olanda mediocre ma mai doma. Accorcia due volte le distanze, prima sullo 0-2 segnand o con Bergwijn, poi sull’1-3 facendo centro con Wijnaldum. La reazione, però, non basta agli uomini di Koeman per portare il match ai tempi supplementari. L’Italia regge e va in porto. Va detto che gli olandesi migliorano nella ripresa, solo perchè l’altrettanto mediocre c.t. Koeman cambia la squadra sbagliata mandata in campo nel primo tempo.

Nella finalissima trionfa la Spagna contro la Croazia. Tempi regolamentari e overtime terminano 0-0 e così sono i tiri dal dischetto a decidere la vincitrice di questa Nations League. Ai rigori, il croato Petkovic sbaglia, il madridista Carvajal no. Dunque, dopo 120 minuti di battaglia, prevale “La Roja” che nell’albo d’oro succede a Portogallo e Francia.

Ora tutti in vacanza. Le Nazionali del Vecchio Continente torneranno in campo a settembre per le qualificazioni a Euro 2024. Italia di scena il 9 settembre in Montenegro e il 12 in casa contro l’Ucraina. Da mercoledi 21 giugno, però, riflettori puntati sulla fase finale degli Europei Under 21, con gli azzurrini inseriti in un girone con Francia, Norvegia e Svizzera.