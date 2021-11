Luigi Gubitosi si dimette da amministratore delegato e direttore generale di TIM. Gli subentra Salvatore Rossi. Manifestazione d’interesse dell’americana KKR per la società telefonica italiana

Il Consiglio di amministrazione della Tim, riunitosi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, “ha preso atto della remissione delle deleghe da parte di Luigi Gubitosi (foto) e, avendola accettata, ha deliberato di revocare Luigi Gubitosi dalle cariche di Amministratore delegato e direttore generale della società e dai relativi poteri, procedendo, quindi, ad un riassetto della governancee alla riallocazione delle deleghe”. Gubitosi, che detiene 3.957.152 azioni di Tim, rimane consigliere di amministrazione.Il presidente di Tim Salvatore Rossi, a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, si legge nella nota, “esprime il suo ringraziamento più sentito per il lavoro svolto da Gubitosi”. Al presidente di Tim, Salvatore Rossi sono state attribuite responsabilità e deleghe relative a Partnership & Alliances, Institutional Communications, Sustainability Projects & Sponsorship, Public Affairs, nonché la responsabilità di gestione degli assets delle attività di Tim di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale.

PIETRO LABRIOLA NUOVO DIRETTORE GENERALE. Su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, in applicazione del Piano di successione della società, il Cda “ha deliberato di nominare come direttore generale, Pietro Labriola, che manterrà la carica di Ceo della controllata Tim sa, determinandone attribuzioni, facoltà e poteri, in modo da garantire assoluta continuità e stabilità nella gestione aziendale. Le suddette deliberazioni sono soggette alle comunicazioni e determinazioni di tutte le Autorità ed altri soggetti coinvolti”. Lo rende noto Tim in una nota al termine del Cda di oggi. Pietro Labriola non risulta in possesso di azioni Tim. Labriola ha espresso un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione per la fiducia dimostrata e ha assicurato il massimo impegno nell’accompagnare Tim nel suo percorso di sviluppo.