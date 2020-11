ACCADDE OGGI 8 novembre

392 – L’imperatore romano Teodosio emana l’editto di Costantinopoli che inasprisce le pene fino alla condanna a more per i pagani.

1793 – Viene aperto al pubblico a Parigi il museo del Louvre con la nuova denominazione di “Museo centrale delle arti“.

1895 – Il fisico tedesco Wilhelm Conrad Rontgen scopre la radiazione elettromagnetica e inizia a studiare le proprietà terapeutiche dei raggi X.

1923– In Germania, ha inizio il tentativo di colpo di Stato organizzato da un gruppo di estrema destra bavarese. A capeggiarlo sono Erich Ludendorff e Adolf Hitler, leader del Partito nazionalsocialista tedesco. Il putsch di Monaco verrà represso dalla polizia e i responsabili condannati a pene lievi, poi condonate. Hitler rimarrà in carcere per un anno circa.

1926- Antonio Gramsci, tra i fondatori del Partito comunista italiano, è arrestato dalla polizia fascista in violazione della immunità parlamentare. L’accusa è di voler sovvertire violentemente l’ordine dello Stato. Condannato a vent’anni di reclusione, in cella scriverà “I Quaderni dal carcere”, uno sviluppo originale ed approfondito della filosofia marxista.

1934- L’Accademia di Svezia conferisce il premio Nobel per la letteratura allo scrittore e drammaturgo siciliano Luigi Pirandello “per il suo audace e ingegnoso rilancio dell’arte drammatica e scenica’’. Scrittore, drammaturgo e poeta, Pirandello si avvicina alla psicanalisi freudiana in seguito ai disturbi mentali di cui soffrirà la moglie Antonietta. I temi della disgregazione dell’Io, della perdita d’identità, del contrasto fra Vita e Forma sono il tratto caratteristico della sua poetica e della sua drammaturgia.

1939 – Adolf Hitler sfugge a un attentato a Monaco, anticipando di 7 minuti l’uscita da una birreria per prendere un treno diretto a Berlino.

1960- Nelle elezioni generali per la presidenza degli Stati uniti d’America, John Fitzgerald Kennedy batte il suo avversario repubblicano Richard Nixon, vicepresidente nell’amministrazione uscente. JFK diventa così, all’età di 43 anni, il primo presidente cattolico ed il più giovane presidente eletto degli Usa.

1977 – Nucleo di brigatisti rossi compie un attentato contro il dirigente dell’Alfa Romeo Aldo Grassini sparandogli alle gambe.

1977 – Vie e scoperta in Macedonia la tomba di re Filippo II, padre di Alessandro Magno.

1979 – Vengono arrestati in Abruzzo, nei pressi di Ortona, Daniele Pifano (leader del collettivo autonomo del Policlinico di Roma) , un medico e un radiologo, in possesso di due lanciamissili terra-aria.

1986- Muore il politico sovietico Vjaèeslav Michajloviè Molotov. Unico tra i rivoluzionari bolscevichi a sopravvivere alle purghe staliniane degli anni Trenta. Il suo nome è legato all’accordo con il ministro degli esteri tedesco Joachim von Ribbentrop; il patto Molotov-Ribbentrop, siglato nel 1939, è un trattato di non aggressione tra la Germania nazista e l’Unione sovietica.

1987- In Italia si aprono le urne per i referendum in materia di giustizia e di energia nucleare. I cittadini sono chiamati ad esprimersi su 5 quesiti, due in materia di giustizia e tre sull’atomo, che sanciscono l’abbandono del nucleare come forma di approvvigionamento energetico.

1988 – Il repubblicano George Herbert Bush vene eletto presidente degli Stati Uniti battendo il democratico Michael Dukakis.

1993 – Cinque quadri di Picasso e altre opere per un valore stimato di 100 miliardi di lire vengono rubati nel museo di Stoccolma.

2000 – Nel bar Luciano di Arzano (Napoli) una giocata di sole due colonne del Superenalotto realizza il “sei” e incassa 59 miliardi e 421 milioni di lire, pari a 30 milioni e mezzo di euro.

2007 – L’Unione Europea decide l’allargamento dell’area di Schengen ad altri 9 paesi: Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Malta.

2011 – Silvio Berlusconi annuncia le dimissioni del suo governo subito dopo che saranno stati votati alcuni provvedimenti economici urgenti.