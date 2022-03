L’INTER SI RITROVA E FA CINQUINA/ Nel primo anticipo del 28° turno di Serie A, i nerazzurri strapazzano la Salernitana fanalino di coda. La squadra di Simone Inzaghi vince e convince con tripletta di Lautaro e doppietta di Dzeko

di FABIO CAMILLACCI/ L’Inter prova a scrollarsi di dosso la bambola post-derby con un perentorio 5-0 alla Salernitana in quel del Meazza per il primo anticipo della 28° giornata di Serie A. Un derby col Milan, quello di campionato del 5 febbraio, perso per due episodi quando era in vantaggio e in pieno controllo del match, dopo aver fallito più volte il raddoppio. Quella sbandata ha fatto molto male alla squadra di Simone Inzaghi che in questo periodo di fatto è andata bene solo in Coppa Italia. Non a caso i nerazzurri non vincevano da un mese: 2-0 alla Roma nei quarti di finale della coppa nazionale.

Il pokerissimo rifilato ai campani interrompe anche un lungo digiuno in campionato. Infatti, l’Inter non assaporava la vittoria in A dal 22 gennaio scorso: sofferto 2-1 al Venezia a Milano. In sintesi, a Inzaghino è bastato ritrovare la vena realizzativa delle punte. E così, dopo quattro gare di fila senza segnare, sono i sigilli di Lautaro Martinez e Edin Dzeko a firmare il sonante successo contro il fanalino di coda del torneo (nella foto Gazzetta.it: Lautaro e Dzeko festeggiano). Oltre ai gol, la compagine interista ha ritrovato anche il suo bel gioco.

Tripletta di Lautaro, doppietta di Dzeko. Dunque, il Toro è tornato: un bel tris per lui, ispirato da un super Barella; il centrocampista è un altro elemento ritrovato e di cui i nerazzurri ultimamente hanno sentito la mancanza. Per Lautaro è il caso di dire che gli amaranto portano bene: l’argentino non segnava proprio dal 17 dicembre scorso a Salerno. Tre punti che consentono ai meneghini di tornare in vetta in solitaria, in attesa del big match Napoli-Milan posticipo di domenica 7 marzo. In casa Salernitana invece la salvezza rimane da mission impossible.