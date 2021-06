ITALIA-AUSTRIA NEGLI OTTAVI/ Gli austriaci vincono lo spareggio con l’Ucraina e si qualificano. Passa a sorpresa anche la Danimarca che dedica la vittoria a Eriksen. Olanda e Belgio chiudono i rispettivi gironi a punteggio pieno come gli azzurri

di FABIO CAMILLACCI/ In attesa che termini il terzo turno in tutti e sei i gironi di Euro 2020, abbiamo già i primi due accoppiamenti degli ottavi di finale. Per l’Italia c’è l’Austria: sfida in programma sabato 26 giugno alle ore 21 nel suggestivo scenario di Wembley in quel di Londra. L’altro abbinamento è Galles-Danimarca: sempre sabato prossimo ma alle 18 e ad Amsterdam.

Gli austriaci che affronteranno gli azzurri, hanno chiuso al secondo posto nel Gruppo C, grazie al successo per 1-0 nello spareggio con l’Ucraina: gol di Baumgartner al 21′ (nella foto in home page la sua esultanza). Come l’Italia, a punteggio pieno anche l’Olanda che stende 3-0 la Macedonia del Nord con doppietta di Wijnaldum e rete di De Pay. Questa la classifica finale: Olanda 9 punti, Austria 6, Ucraina 3, Macedonia del Nord zero.

Ribaltone nel Girone B: passa quella Danimarca che sembrava spacciata dopo due sconfitte. Un successo dedicato a Eriksen che quasi sicuramente non potrà più giocare a calcio. I danesi strapazzano per 4-1 la Russia e si qualificano grazie alla contemporanea sconfitta della Finlandia contro il Belgio per 2-0: a segno l’interista Lukaku che con tre reti complessive raggiunge Cristiano Ronaldo, Wijnaldum e Schick in testa alla classifica cannonieri. A punteggio pieno pertanto anche il Belgio.

Singolare la graduatoria finale che sorride alla Danimarca: Belgio 9 punti, Danimarca, Russia e Finlandia 3. Grande equilibrio alle spalle dei belgi, ma, i danesi volano agli ottavi grazie alla classifica avulsa a loro favorevole per una migliore differenza reti. E comunque, al momento dovrebbe essere sicura del ripescaggio tra le migliori terze anche la Svizzera con i 4 punti conquistati. Adesso riflettori puntati sui Gruppi D, E e F.