Incendio una una palazzina restaurata di tre piani a Philadelphia: 13 le vittime, 7 sono bambini, 2 i feriti

Tragedia negli Usa, a Philadelphia (come a Ravanusa in Sicilia): un incendio in una townhouse ha ucciso 13 persone, 2 i feriti. L’abitazione di tre piani era stata convertita in appartamenti. Non si conoscono le cause del rogo. I vigili sono intervenuti dopo una chiamata e hanno impegnato circa un’ora per spegnere le fiamme. Secondo quanto scrivono i media americani le autorità non sono ancora entrate negli appartamenti. Non è chiaro il numero esatto delle persone che abitavano nei diversi appartamenti. Tra le tredici vittime del rogo di Philadelphia ci sono anche 7 bambini. Lo riferiscono i vigili del fuoco, secondo i quali il numero dei morti potrebbe aumentare. Nell’appartamento al secondo piano vivevano 18 persone, mentre otto abitavano al primo piano.