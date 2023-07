Incendio nel centro di accoglienza “Casa per coniugi” di Milano: ancora incerto il numero delle vittime e dei feriti

Si tratta della Casa per Coniugi, struttura residenziale per anziani in via dei Cinquecento. Secondo le prime informazioni, il bilancio al momento conta sei persone morte e quattro ricoverate in ospedale. L’intervento dei Vigili del fuoco è tuttora in corso. Non si conoscono ancora dettagli sulle cause del disastro e sulle circostanze in cui hanno perso la vita le vittime.