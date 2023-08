In Valle Corsaglia un 21enne cinese uccide a coltellate suo padre e l’amico che li ospitava, poi fugge nei boschi. Ricercato tutta la notte

La cronaca nera di cui sono stati protagonisti degli squilibrati deve registrare oggi altri episodi allucinanti. Ecco l’ultimo della giornata di ieri. A Montaldo di Mondovì (un paese con poco più di 500 residenti in Valle Corsaglia, tra Piemonte e Liguria in provincia di Cuneo) un giovane di 21 anni ha ucciso il padre a coltellate e poi ha colpito anche il proprietario di casa che li ospitava e infine è fuggito nei boschi. Ora i carabinieri gli stanno dando la caccia, con personale a terra e su un elicottero.

L’omicida si chiama Sacha Chang, 21 anni, cittadino olandese con problemi psichici. Da qualche giorno era ospite con il padre di una famiglia di amici che abitano a Montaldo. L’uomo che li ospitava è stato portato in elicottero in ospedale, ma purtroppo è deceduto in nottata.

Nei boschi in provincia di Cuneo decine di carabinieri danno la caccia da ieri pomeriggio al giovane. La vicenda si è svolta a Montaldo Mondovì, un borgo arroccato su una collina immerso nel verde dei boschi. E proprio tra campi e foreste è fuggito il presunto omicida.

I carabinieri raccomandano chiunque abbia informazioni utili a contattare il 112. Le operazioni sono seguite anche dal sindaco di Montaldo Mondovì, Giovanni Balbo.