IL RITORNO DI SUPER PECCO/ MotoGP: in Indonesia il centauro della Ducati Francesco Bagnaia approfitta della caduta di Jorge Martin e trionfa. Adesso il torinese campione del mondo in carica ha 18 punti di vantaggio sullo spagnolo. Sul podio di Mandalika anche Vinales e Quartararo

di FABIO CAMILLACCI/ Riscatto di Pecco Bagnaia nel Gran Premio d’Indonesia classe MotoGP. Il campione del mondo ritrova vittoria e vetta della classifica piloti, approfittando della caduta del suo rivale più diretto Jorge Martin che fino a quel momento stava dominando la gara. Una volta out lo spagnolo del team Prima Pramac, il centauro della Ducati protagonista di una rapida rimonta da metà schieramento, s’invola verso la bandiera a scacchi. Il torinese raggiunge e supera Maverick Vinales che si consola con la piazza d’onore resistendo agli attacchi finali di Fabio Quartararo; miglior prestazione dell’anno per il pilota della Yamaha Monster Energy (nella foto: il podio di Mandalika).

Per Bagnaia un successo che mancava dal GP d’Austria del 20 agosto. La vittoria e la contemporanea caduta di Jorge Martin, consentono a Francesco Bagnaia di allungare nuovamente in vetta al Mondiale: adesso ha un vantaggio di 18 punti sull’iberico. Ai piedi del podio, Fabio Di Giannantonio che chiude quarto una gara volitiva e tutta in progressione, precedendo Marco Bezzecchi (tornato in pista 7 giorni dopo la frattura della clavicola) e Brad Binder. Comunque, quella di Mandalika è stata una corsa a eliminazione.

Nella lista dei ritiri figurano, infatti, ben 7 piloti. Oltre a Martin e Marini finiscono a terra anche: Marc Marquez, l’altro pilota Honda HRC Joan Mir, Johann Zarco (che imita il compagno di squadra Martin) e Pol Espargarò (GASGAS); suo fratello maggiore Aleix, come nella gara Sprint del sabato vinta da Martin, non riesce ad imitare la bella gara di Vinales e chiude il Gran Premio al 10° posto con la seconda RS-GP del team ufficiale Aprilia.

La corsa al titolo iridato 2023. Con la vittoria in terra indonesiana, Bagnaia sale a 346 punti rispetto ai 328 di Jorge Martin. Al terzo posto della classifica generale c’è Bezzecchi con 283 punti; il “Bez”, proprio nel momento più difficile della sua stagione, allunga il passo nei confronti di Binder quarto con 211 punti. Aleix Espargarò è quinto a quota 177, braccato dal proprio compagno di squadra Vinales che è a 165. Oltretutto, grazie al secondo posto d’Indonesia, Maverick scavalca di tre lunghezze il francese Zarco che non riesce a muovere la sua classifica. Si torna in pista domenica prossima a Phillip Island per il GP d’Australia.